В ВТБ спрогнозировали 82,8 руб. за доллар к концу марта

Курс рубля к концу I квартала 2026 года может составить 82,8 руб. за доллар и 12 рублей за юань, прогнозируют аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

«Придерживаемся прогноза, что в 1 квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12,0, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8», — сообщил инвестиционный стратег Алексей Михеев.

По его словам, рост цен на нефть — позитивный фактор для рубля. В последние недели на фоне ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно растут, однако это скорее всего не окажет значимого влияния на курс рубля в краткосрочной перспективе, добавил Алексей Михеев.

Аналитики ожидают, что с учетом задержек в расчетах, новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров примерно через два месяца.