Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
Втр, 17
Срд, 18
ЦБ USD 80.23 1.16 14/03
ЦБ EUR 91.98 0.59 14/03
Нал. USD 81.00 / 79.95 16/03 14:30
Нал. EUR 92.50 / 92.97 16/03 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
В ВТБ спрогнозировали 82,8 руб. за доллар к концу марта

Курс рубля к концу I квартала 2026 года может составить 82,8 руб. за доллар и 12 рублей за юань, прогнозируют аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

«Придерживаемся прогноза, что в 1 квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12,0, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8», — сообщил инвестиционный стратег Алексей Михеев.

По его словам, рост цен на нефть — позитивный фактор для рубля. В последние недели на фоне ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива цены на нефть существенно растут, однако это скорее всего не окажет значимого влияния на курс рубля в краткосрочной перспективе, добавил Алексей Михеев.

Аналитики ожидают, что с учетом задержек в расчетах, новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров примерно через два месяца.