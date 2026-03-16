В Рязани после уборки ледяных глыб с крыш на тротуар начали падать кирпичи

В Рязани на улице Краснодарской после уборки ледяных глыб с крыши на тротуар начали падать кирпичи. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Как рассказали местные жители, во время очистки крыши от наледи рабочие повредили штукатурку, за которой находились кирпичи. «Сейчас кирпичи буквально выглядывают на тротуар, и один из них почти упал передо мной», — поделился рязанец. Жители просят провести ремонтные работы, чтобы закрыть кирпичи.

