Умер ветеран театра МХАТ имени Горького Андрей Голиков

Ушел из жизни ветеран театра МХАТ имени М. Горького Андрей Борисович Голиков. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра.

Андрей Голиков скончался 16 марта на 81-м году жизни. Он окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году, а затем, в 1976 году, завершил обучение на режиссёрском факультете. С того времени Голиков стал неотъемлемой частью труппы МХАТ, работая под руководством Т. В. Дорониной с 1987 года.

На сцене театра он сыграл множество значимых ролей в таких постановках, как «Так победим!» М. Ф. Шатрова, «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина, «Тартюф» Ж. Б. Мольера и «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Кроме актерской карьеры, Голиков также проявил себя как режиссёр, поставив спектакли «Живи и помни» и «Наташа».

В последние годы своей жизни он продолжал активно работать на сцене, играя в московском театре Et Cetera и занимаясь педагогической деятельностью в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе.

Фото: кадр из сериала «Несколько капель».