Рязанцам рассказали, какие региональные фестивали пройдут в 2026 году

В Рязанской области обнародовали программу крупных региональных мероприятий и фестивалей на 2026 год. Сезон откроется сап-фестивалем «Рязанское море», точная дата которого будет определена в зависимости от паводковой ситуации — предварительно конец марта — начало апреля.

В Рязанской области обнародовали программу крупных региональных мероприятий и фестивалей на 2026 год. Сезон откроется сап-фестивалем «Рязанское море», точная дата которого будет определена в зависимости от паводковой ситуации — предварительно конец марта — начало апреля. Об этом в интервью ТКР рассказал директор АНО «ЦРКИ» Евгений Кириченко.

В мае пройдет фестиваль ГТО с торжественным подведением итогов 22 и 23 числа. Летом на Рязанской ВДНХ пройдет международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму» (18 июля) и кофейный рейв BRAVOS (31 июля — 1 августа).

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» состоится 7-9 августа в Спасском районе, а 15 августа в селе Глебово-Городище пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Четвертый Фестиваль креативных индустрий завершит летний сезон 22 августа.

Осенью в Рязани пройдут мероприятия Форума древних городов (4-5 сентября), фестиваль «Скорость» в Старожилове (13 сентября), а также третья региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий» с итогами 26 ноября.

Программа Рязанской ВДНХ запланирована с мая по октябрь: празднование Дня Победы, тематические фестивали каждую субботу и завершение сезона 17 октября. После новогоднего украшения площадка вновь станет центром встреч и событий.