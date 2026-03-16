Аналитика ВТБ: цены на золото сильно завышены

На фоне спекулятивного спроса текущая цена на золото сильно оторвалась от фундаментально обоснованных уровней, а недавние всплески роста цен на драгметалл были вызваны активными покупками фондов ETF на золото, сообщили аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

«В 2025 году приток в ETF составил 801 тонну против оттока в 2,9 тонн в 2024 году. Однако спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен, приток может смениться оттоком», — прогнозирует инвестиционный стратег Алексей Михеев.

По его словам, последние тенденции на рынке золотых ETF говорят о том, что этот сегмент рынка, который больше всего поддерживал рост на золото в 2025 году, в текущем году уже является не таким сильным. На неделе с 2 по 6 марта отток из золотых ETF составил 20,3 тонн. Отмечается, что это рекордный недельный отток как минимум за два года. Если в январе 2026 года приток в ETF был ещё сильным — 43,4 тонны, то в феврале он составил лишь 27,9 тонн.

Алексей Михеев подчеркнул, что при такой динамике в начале марта данные по итогам всего месяца могут оказаться слабыми.​​​