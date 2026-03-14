Рязанские полицейские перекрывали дороги, чтобы поймать курьера мошенников

Рязанка обратилась в полицию через полчаса после передачи пакета с деньгами незнакомцу, который приехал от якобы работника банка. Ранее лжесотрудник сообщил жительнице, что ей нужно задекларировать сбережения. Иначе, как заявил злоумышленник, купюры могут изъять при обыске. Поэтому женщина согласилась передать 300 тысяч рублей курьеру, который «задекларирует» средства, а потом «вернет» деньги. Полицейские перекрыли дороги, начали проверять автомобили и вскоре задержали по пути в Москву 18-летнего жителя Воронежской области.

По предварительной информации МВД, молодой человек специально приехал в столицу, чтобы найти «легкую» работу. Он устроился в зарубежный колл-центр курьером, чтобы забирать деньги у обманутых дистанционными мошенниками людей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), по которой грозит до 10 лет тюрьмы.