Рязанке отказывали в возбуждении уголовного дела после взлома ее «Госуслуг»

Жительнице Кораблинского округа отказывали в возбуждении уголовного дела после взлома ее аккаунта на «Госуслугах». Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Мошенники без согласия жительницы Кораблинского округа получили неправомерный доступ к персональным данным ее учетной записи на сайте «Госуслуги». Орган предварительного расследования оказал в возбуждении уголовного дела. Женщина обратилась к облпрокурору Дмитрию Коданеву. Он признал решение необоснованным и подлежащим отмене. В итоге возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

В итоге возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Заявитель признана потерпевшей.