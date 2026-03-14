Психолог заявила, что слово «оки» в переписках снижает тревожность

Социальный психолог и антрополог НИУ ВШЭ Ольга Абрамова заявила, что использование в переписке уменьшительно-ласкательных слов, таких как «оки» вместо «ок», говорит о желании собеседника избежать грубости и враждебности. Об этом она 13 марта рассказала ТАСС.

Как объяснила Ольга Абрамова, в переписках, где отсутствуют мимика и интонация, уменьшительно-ласкательные слова помогают смягчить сообщение и убрать ощущение грубости, резкости или враждебности. Интуитивно человек понимает, что такая лексика сокращает социальную дистанцию и сигнализирует о доверии.

Психолог добавила, что уменьшительно-ласкательные слова могут выступать защитным барьером для людей с высокой тревожностью. Однако психолингвистика не связывает напрямую использование таких форм в интернет-сленге с клинической тревожностью, уточнила Ольга Абрамова.

«Оки», по ее словам, нейтрализует возможную холодность или скрытую агрессию сухого «ок».

Психолог также указала, что использование уменьшительных форм может быть проявлением эмпатии. При этом в некоторых случаях подобная манера речи говорит о социальной тревожности — попытке «задобрить» собеседника, чтобы он не рассердился.