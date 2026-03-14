Опубликован прогноз погоды на 15 марта в Рязанской области

В области будет небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ночью прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −7…−2°С; днем — +5…+10°С.