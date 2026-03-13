ВС РФ нанесли шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева

Массированный и шесть групповых ударов за неделю нанесли ВС РФ по объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева. Поражены: аредприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. ВКС России сбили самолет Су-27. Средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 реактивных снаряда HIMARS и 2650 беспилотников.