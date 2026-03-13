В Рязанской области во время медосмотра у пациента выявили гепатит С

В Центр здоровья Областной клинической больницы (ОКБ) обратился 37-летний мужчина с жалобами на общее ухудшение самочувствия. При сборе анамнеза выяснилось, что пациент последний раз был у врача много лет назад, а профилактические осмотры не проводились вовсе. Результаты обследования и анализов показали, что у мужчины гепатит С. Врачи уточнили, что заболевание протекало скрыто, без явных симптомов, но медленно разрушало его организм. Однако болезнь выявили на ранней стадии, мужчина начал лечение вовремя.

