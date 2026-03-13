В Рязанской области в субботу воздух прогреется до +11 градусов

В субботу, 14 марта, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -5,0°С; днём прогреется до +6,+11°С.