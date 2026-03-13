Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
7 часов назад
246
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
616
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
416
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 13:30
505
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области построят 60 одноэтажных домов, объявлен тендер на стройку первых 10
В Черной Слободе Шацкого округа стартует строительство десяти новых жилых домов. Информация о соответствующем тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно проекту, работы будут проводиться в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Как указано в документации, на участке запланировано возведение десяти одноквартирных домов площадью по 79 м² каждый. Они расположены на улице Полевой.

Начальная цена контракта — 83 миллиона 257 тысяч 410 рублей. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 сентября 2026 года.

Заказчиком проекта, как написано в документах, выступил ООО «ОКА МОЛОКО», исполнителем ПСД — ООО «Институт «РАВП».

Проектом предусмотрено, что в жилых комнатах, гостиной, коридоре и кухне полы будут выполнены из ламината, а в тамбуре, туалете и ванной — из керамической плитки. Потолки — гипсокартонные, перегородки — из газосиликатных блоков. Кровля двускатная, из металлочерепицы по деревянной стропильной конструкции. Каждый дом будет подключен к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Также запланированы работы по благоустройству и озеленению территории.

Если ориентироваться на актуальные спутниковые снимки, на выделенном под строительство участке уже есть четыре строения и обозначена зона под спортивную площадку. Текущий тендер касается лишь первой очереди застройки. Согласно генеральному плану, в перспективе на этой территории может появиться до 60 домов.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что в селе Черная Слобода Шацкого округа начнется возведение еще десяти домов. Семьи получают социальные выплаты на приобретение жилья.