В Рязанской области поймали более 10 водителей, выехавших на встречную полосу

В четверг, 12 марта, в Рязанской области прошли рейды. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. Полицейские выявили более 10 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. По закону, при таком нарушении предусмотрено лишение водительских прав, либо штраф в размере до 7500 рублей.