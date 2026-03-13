В Рязанской области отключат свет в десятках домов 16 и 17 марта

В Рязанской области отключат свет в десятках домов 16 и 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шацкого округа.

С 5:00 до 8:00 16 марта 2026 года планируется проведение технических работ на линиях электропередач ВЛ-10кВ № 2 от подстанции Шацкая и на ВЛ-10кВ № 5 и № 8 от подстанции Казачья. В связи с этим в населенных пунктах Черная Слобода, Казачья Слобода, Вачкас, Калинная и Пенькозавод произойдет отключение электроэнергии на 15-20 минут.

С 20:00 до 22:00 17 марта электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме. Однако это может привести к отключению электроэнергии на 15-20 минут в указанных населенных пунктах.