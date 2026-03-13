В Рязанской области машина вылетела в кювет и перевернулась, есть пострадавшие

Вечером 12 марта в Скопинском районе на 1-ом километре автодороги «Автозаводской-Коготково» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. Известно, что 64-летний местный житель, управляя автомобилем «Митсубиси», не справился с рулевым управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель и его пассажиры — женщины 48 и 59 лет — получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.