В Рязанской области машина вылетела в кювет и перевернулась, есть пострадавшие
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.