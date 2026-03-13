В фотоловушку Окского заповедника попали лось и кабан

Фотоловушка запечатлела, как лось проходит по глубокому снегу, а вслед за ним, прыжками бежит кабан. «Зачем кабан бежит за лосем? Можно предположить, что он просто решил воспользоваться следами своего длинноногого соседа, чтобы легче было двигаться по раскисшему на солнце весеннему снегу», — отметили в посте.