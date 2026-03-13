Ученые предупредили о магнитных бурях 13 марта

Вечером в пятницу, 13 марта, на Земле ожидаются магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По прогнозам, в течение суток скорость солнечного ветра начнет расти, что приведет к увеличению геомагнитных индексов. Корональная дыра, которая выглядит как «гигантский разлом», уже давно существует на Солнце и месяц назад вызывала магнитные бури среднего уровня. Первые магнитные бури могут начаться ближе к полуночи в пятницу. Если прогноз подтвердится, то есть вероятность появления полярных сияний.

