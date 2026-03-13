Рязанский социальный автопоезд «Забота и здоровье» принял под Пронском более 200 пациентов

Бригада из пяти узконаправленных специалистов рязанских больниц, включая местных врачей, провела прием в Новомичуринской больнице. Помощь получили жители райцентра и окрестных сел, всего 229 человек, включая 71 ребенка. Пациенты посетили невролога, офтальмолога и хирурга. Также педиатр направлял детей в областную больницу при необходимости.

Помимо прочего, сотрудники выездного МФЦ проконсультировали более 400 человек по соцвопросам, пенсиям и льготам для участников СВО. Отмечается, что следующий выезд запланирован в июне в село Октябрьское.

Фото: пресс-служба администрации Пронского округа.