Рязанцы обеспокоены невывезенным мусором во дворах и сломанным контейнером

По словам очевидцев, свалка мусора организовалась 13 марта на Московском шоссе, 39, кор. 1. «"Эко-Пронск» забрал только один из трех баков. У среднего сломано колесо. Правый черный бачок не стали даже трогать, хотя он в исправном состоянии. Диспетчер УК ООО «Домоуправление» по телефону объяснила, что их организация не несет ответственность за состояние данной контейнерной площадки", — написали рязанцы в соцсетях.

Фото: «Типичная Рязань».