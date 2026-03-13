Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на выходные

14 и 15 марта в «Марко Молл» пройдет несколько мероприятий для всей семьи. В среду, 14 марта, в 14:30 стартует «Тренд‑пати» — праздничная программа для творческих и активных гостей. В афише вечеринки запланированы танцевальные батлы, музыкальные раунды и задания на реакцию и память. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 0+. Кроме того, до 15 марта в «Марко Молл» будет работать уникальная контактная выставка «Супер Тачки». Выставка открыта с 10:00 до 21:00, а детям до 3 лет вход бесплатный.

14 и 15 марта в «Марко Молл» пройдет несколько мероприятий для всей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

В среду, 14 марта, в 14:30 стартует «Тренд‑пати» — праздничная программа для творческих и активных гостей. В афише вечеринки запланированы танцевальные батлы, музыкальные раунды и задания на реакцию и память. Также ожидаются креативные мастер-классы, воздушная бумажная дискотека и сладкое меню с попкорном и сахарной ватой. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 0+.

Кроме того, до 15 марта в «Марко Молл» будет работать уникальная контактная выставка «Супер Тачки». Посетители смогут увидеть яркие кабриолеты и маслкары, а также принять участие в VR‑гонках и автосостязаниях на радиоуправляемых машинах. Будет возможность даже сфотографироваться за рулем этих автомобилей.

Для самых маленьких гостей предусмотрена детская зона с батутом. Выставка открыта с 10:00 до 21:00, а детям до 3 лет вход бесплатный.