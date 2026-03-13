Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
Сбт, 14
Вск, 15
ЦБ USD 79.07 0 13/03
ЦБ EUR 91.39 -0.55 13/03
Нал. USD 80.11 / 79.73 13/03 11:55
Нал. EUR 91.92 / 92.70 13/03 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
29 минут назад
100
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
547
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
384
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 2026 13:30
469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликована афиша мероприятий в рязанском ТЦ на выходные
14 и 15 марта в «Марко Молл» пройдет несколько мероприятий для всей семьи. В среду, 14 марта, в 14:30 стартует «Тренд‑пати» — праздничная программа для творческих и активных гостей. В афише вечеринки запланированы танцевальные батлы, музыкальные раунды и задания на реакцию и память. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 0+. Кроме того, до 15 марта в «Марко Молл» будет работать уникальная контактная выставка «Супер Тачки». Выставка открыта с 10:00 до 21:00, а детям до 3 лет вход бесплатный.

14 и 15 марта в «Марко Молл» пройдет несколько мероприятий для всей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.

В среду, 14 марта, в 14:30 стартует «Тренд‑пати» — праздничная программа для творческих и активных гостей. В афише вечеринки запланированы танцевальные батлы, музыкальные раунды и задания на реакцию и память. Также ожидаются креативные мастер-классы, воздушная бумажная дискотека и сладкое меню с попкорном и сахарной ватой. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 0+.

Кроме того, до 15 марта в «Марко Молл» будет работать уникальная контактная выставка «Супер Тачки». Посетители смогут увидеть яркие кабриолеты и маслкары, а также принять участие в VR‑гонках и автосостязаниях на радиоуправляемых машинах. Будет возможность даже сфотографироваться за рулем этих автомобилей.

Для самых маленьких гостей предусмотрена детская зона с батутом. Выставка открыта с 10:00 до 21:00, а детям до 3 лет вход бесплатный.