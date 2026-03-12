За ночь над регионами РФ сбили 80 украинских беспилотников

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 30. Еще 14 беспилотников уничтожены над Крымом, 10 — над Ростовской областью, 8 — над Черным морем, 5 — над Брянской областью, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Курской областью, 2 — над Калужской областью, 2 — над Азовским морем, 1 — над Воронежской областью.