Власти сообщили, что половодье в Рязанской области может начаться в середине марта

«По прогнозам, половодье может начаться уже в середине марта. Снега этой зимой выпало значительно больше обычного, поэтому важно заранее подготовиться», — отметил Малков. Губернатор заявил, что особое внимание власти уделят населённым пунктам с риском подтопления. «Нужно продумать подъезды и логистику, обеспечить людей продуктами, медикаментами и всем необходимым, чтобы никто не остался без помощи. Поручил организовать выезды социального автопоезда „Забота и здоровье“ в крупные сёла. Гидротехнические сооружения должны быть готовы к пропуску воды. Социальные и медицинские службы — работать без сбоев», — подчеркнул он. Малков также рассказал, что 12 марта в Шумаши прошли командно-штабные учения по паводку.

