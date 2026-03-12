Власти сообщили, что половодье в Рязанской области может начаться в середине марта. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.
«По прогнозам, половодье может начаться уже в середине марта. Снега этой зимой выпало значительно больше обычного, поэтому важно заранее подготовиться», — отметил Малков.
Губернатор заявил, что особое внимание власти уделят населённым пунктам с риском подтопления.
«Нужно продумать подъезды и логистику, обеспечить людей продуктами, медикаментами и всем необходимым, чтобы никто не остался без помощи. Поручил организовать выезды социального автопоезда „Забота и здоровье“ в крупные сёла. Гидротехнические сооружения должны быть готовы к пропуску воды. Социальные и медицинские службы — работать без сбоев», — подчеркнул он.
Малков также рассказал, что 12 марта в Шумаши прошли командно-штабные учения по паводку.