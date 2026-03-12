В Тюменской области пенсионерка выбросила в окно годовалую внучку из-за ее плача

В Тюменской области пьяная пенсионерка выбросила со 2 этажа годовалую внучку из-за ее плача. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Отмечается, что мать девочки оставила спящего ребенка с бабушкой и отлучилась по делам. Проснувшись, внучка начала плакать. Пожилая женщина, недолго думая, выбросила ребенка в окно. В результате девочка получила сильную травму мозга и переломы. В данный момент она находится в реанимации.

