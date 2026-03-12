Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 79.31 / 79.20 12/03 16:50
Нал. EUR 91.42 / 92.42 12/03 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
1 час назад
226
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
5 часов назад
224
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
373
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
297
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Скопинском филиале Рязанского медколледжа откроется обучение по новой программе с прицелом на дальнейшее трудоустройство на один из крупнейших в стране фармзаводов
В Скопинском филиале Рязанского медколледжа с нового учебного года начнется обучение по новой программе, разработанной специально по запросу компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Первая из цикла профориентационная встреча с родительским сообществом Скопинского округа и смежных территорий состоялась накануне.

В Скопинском филиале Рязанского медколледжа с нового учебного года начнется обучение по новой программе, разработанной специально по запросу компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Первая из цикла профориентационная встреча с родительским сообществом Скопинского округа и смежных территорий состоялась накануне. Об этом сообщили в Корпорации развития региона, курирующей кампанию в рамках проекта «Кадры для инвесторов».

Учебная программа по специальности «Аппаратчик-оператор производства химических соединений» разработана при непосредственном участии инвестора. По аналогии с целевым обучение будет проходить на внебюджетной основе, а после завершения колледжа инвестор сможет трудоустроить перспективных выпускников на современный завод по производству препаратов плазмы крови, который сейчас строится в селе Успенское.

Для пилотного набора студентов Корпорация развития продолжает оказывать содействие в организации профориентационной кампании. В течение 3 месяцев пройдут собрания с родителями, профориентационные встречи с девятиклассниками, профтуры на строящийся завод. А с началом летней приемной кампании колледж начнет принимать заявки от абитуриентов, желающих получить важную фармацевтическую профессию и сразу после учебы получить шанс начать карьеру на предприятии.

«Дочь планировала после 9 класса поступать в медколледж. А сейчас нас заинтересовало предложение пройти обучение по новой программе. Во-первых, это возможность бюджетного обучения востребованной профессии, а во-вторых, возможность трудоустройства на перспективное предприятие», — поделилась мать девятиклассницы Лола Белимова, побывавшая на встрече.

Открытие инвестором производства препаратов плазмы крови человека планируется в 2028 году. К этому времени компании потребуется около 100 операторов, а в последующие два года — еще более 200. Корпорация развития помогает инвесткомпании в формировании кадрового резерва. Так, в 2025-м году благодаря выстраиванию взаимодействия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа запустили спецкурс по специальности «Фармация». Пилотный набор студентов уже проходит обучение по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». После выпуска студенты смогут начать свою карьеру на фармзаводе.

Фото: корпорация развития региона.