В Скопинском филиале Рязанского медколледжа откроется обучение по новой программе с прицелом на дальнейшее трудоустройство на один из крупнейших в стране фармзаводов

В Скопинском филиале Рязанского медколледжа с нового учебного года начнется обучение по новой программе, разработанной специально по запросу компании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». Первая из цикла профориентационная встреча с родительским сообществом Скопинского округа и смежных территорий состоялась накануне. Об этом сообщили в Корпорации развития региона, курирующей кампанию в рамках проекта «Кадры для инвесторов».

Учебная программа по специальности «Аппаратчик-оператор производства химических соединений» разработана при непосредственном участии инвестора. По аналогии с целевым обучение будет проходить на внебюджетной основе, а после завершения колледжа инвестор сможет трудоустроить перспективных выпускников на современный завод по производству препаратов плазмы крови, который сейчас строится в селе Успенское.

Для пилотного набора студентов Корпорация развития продолжает оказывать содействие в организации профориентационной кампании. В течение 3 месяцев пройдут собрания с родителями, профориентационные встречи с девятиклассниками, профтуры на строящийся завод. А с началом летней приемной кампании колледж начнет принимать заявки от абитуриентов, желающих получить важную фармацевтическую профессию и сразу после учебы получить шанс начать карьеру на предприятии.

«Дочь планировала после 9 класса поступать в медколледж. А сейчас нас заинтересовало предложение пройти обучение по новой программе. Во-первых, это возможность бюджетного обучения востребованной профессии, а во-вторых, возможность трудоустройства на перспективное предприятие», — поделилась мать девятиклассницы Лола Белимова, побывавшая на встрече.

Открытие инвестором производства препаратов плазмы крови человека планируется в 2028 году. К этому времени компании потребуется около 100 операторов, а в последующие два года — еще более 200. Корпорация развития помогает инвесткомпании в формировании кадрового резерва. Так, в 2025-м году благодаря выстраиванию взаимодействия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа запустили спецкурс по специальности «Фармация». Пилотный набор студентов уже проходит обучение по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». После выпуска студенты смогут начать свою карьеру на фармзаводе.

Фото: корпорация развития региона.