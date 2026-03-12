В Рязанском округе 13 марта отключат свет и воду

Отключение связано с работами ПАО «Россети Центр и Приволжье» на линии электропередачи. Электроснабжение будет отсутствовать с 11:00 до 17:00.

Под отключение попадут дома по улице Школа-Интернат (дома № 1 и № 2), а также частный сектор этой улицы. Кроме того, без электроэнергии временно останутся водозабор № 2, канализационная насосная станция и артезианские скважины № 1, 2 и 3.

В администрации уточнили, что жители улиц, подключенных ко второму водозабору, также останутся без водоснабжения на время проведения работ.