В Рязанской области восстановили движение по наплавному мосту
«Движение по наплавному мосту в районе села Троица восстановлено», — говорится в сообщении. Ранее утром 12 марта прекратили движение по наплавному мосту через реку Оку у села Троица Спасского округа.
В Рязанской области восстановили движение по наплавному мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ООО УСД «ТРАКТ» Спасского района.
Фото: ООО УСД «ТРАКТ» Спасского района.