В Рязанской области восстановили движение по наплавному мосту

«Движение по наплавному мосту в районе села Троица восстановлено», — говорится в сообщении. Ранее утром 12 марта прекратили движение по наплавному мосту через реку Оку у села Троица Спасского округа.