В Рязанской области стартовал рейд ГАИ
Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.
В четверг, 12 марта, в Рязанской области пройдет рейд ГАИ «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.
Водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.