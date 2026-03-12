В Рязанской области расчистили более 200 мостов при подготовке к паводку

В Рязанской области железнодорожники активно готовятся к пропуску паводковых и ливневых вод, чтобы сохранить целостность инфраструктуры и обеспечить бесперебойное движение поездов в период таяния снега. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

На сегодняшний день уже выполнены следующие работы:

расчищено от снега и льда 205 малых мостов и водопропускных сооружений;

очищено 237 км кюветов и 168 км водоотводных канав;

обследованы 21 насыпь и выемка.

Кроме того, продолжается уборка и вывоз снега со станций, работы проводятся как вручную, так и с применением снегоуборочной техники. Особое внимание уделяется мостам через реки Проня и Цна, а также контролю уровня воды в бассейнах Оки на 11 водомерных постах, где промеры проводятся дважды в день.