В Рязанской области произошло ДТП с фурой, заблокировавшей дорогу

В Рязанской области ночью произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Автоклуб | Касимов». В Касимовском округе на дороге в сторону поворота к деревне Самуиловка поперек встал грузовой автомобиль, заблокировав проезд. По словам водителей, фура пыталась развернуться и застряла.