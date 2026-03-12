В Рязанской области на пруду установили четыре щита контроля уровня воды

В Ермишинском округе активно готовятся к предстоящему половодью. Специалисты ведут сбор данных об уровне воды в местных водоемах, чтобы минимизировать возможные риски и предотвратить разрушения. Об этом пишет ИД «Пресса».
Пётр Сергеев, начальник отдела благоустройства и развития № 2, сообщил, что весной Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) переводится в режим повышенной готовности. Каждый день сотрудники службы контролируют обстановку, мониторят уровень водоема и собирают сводки о ситуации.
На данный момент на Ермишинском пруду открыли четыре щита, и уровень воды упал до отметки -40 см. Вся информация о текущей ситуации поступает главе округа и в ЕДДС. В случае угрозы подтопления домов или дорог будет запущена система оповещения населения.