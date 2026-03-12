В Рязанской области на пруду установили четыре щита контроля уровня воды

В Ермишинском округе готовятся к половодью: специалисты следят за уровнем воды в водоемах, чтобы снизить риски разрушений. По словам Петра Сергеева, начальника отдела благоустройства, весной ЕДДС перейдет в режим повышенной готовности и ежедневно мониторит ситуацию. Сейчас на Ермишинском пруду открыты четыре щита, уровень воды снизился до -40 см. Все данные поступают главе округа и в ЕДДС. При угрозе подтопления домов или дорог будет включена система оповещения населения.

В Ермишинском округе активно готовятся к предстоящему половодью. Специалисты ведут сбор данных об уровне воды в местных водоемах, чтобы минимизировать возможные риски и предотвратить разрушения. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пётр Сергеев, начальник отдела благоустройства и развития № 2, сообщил, что весной Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) переводится в режим повышенной готовности. Каждый день сотрудники службы контролируют обстановку, мониторят уровень водоема и собирают сводки о ситуации.

На данный момент на Ермишинском пруду открыли четыре щита, и уровень воды упал до отметки -40 см. Вся информация о текущей ситуации поступает главе округа и в ЕДДС. В случае угрозы подтопления домов или дорог будет запущена система оповещения населения.