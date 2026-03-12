В Рязанской области модернизируют отделения «Почты России»

Правительство России выделяет 5 млрд рублей на продолжение программы модернизации отделений «Почты России» в селах и труднодоступных населённых пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Средства позволят обновить и привести в нормативное состояние более 930 объектов почтовой связи, из которых более 150 будут модернизированы уже в 2026 году. Работы охватят сельские отделения и небольшие населённые пункты, включая районы Рязанской области.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, обновления касаются как зданий, так и оборудования, что позволит повысить качество обслуживания жителей и улучшить условия работы почтовых сотрудников.