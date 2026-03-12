В Рязанской области 13 марта температура воздуха прогреется до +9 градусов

В пятницу, 13 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -6, -1°С; днём прогреется до +4, +9°С.