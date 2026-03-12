В Рязани обнаружили свалку шин
В Рязани обнаружили свалку шин. Об этом сообщили в телеграм-канале «СМИ 62».
По словам очевидцев, скопление резинового мусора на берегу реки Трубеж наблюдается второй год. Сначала на месте появилось около десятка шин, а потом их становилось все больше. По состоянию на 12 марта рязанцы насчитали их порядка пятидесяти.
Фото: «СМИ 62».