В Рязани обнаружили свалку шин

По словам очевидцев, скопление резинового мусора на берегу реки Трубеж наблюдается второй год. Сначала на месте появилось около десятка шин, а потом их становилось все больше. По состоянию на 13 марта рязанцы насчитали их порядка пятидесяти.