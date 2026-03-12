В Рязани нашли сломанный забор в сугробах, его могли сломать коммунальщики во время уборки снега
По словам местных жителей, забор мог сломаться при уборке коммунальных служб на улицах Березовой и Чернышевского. «Ограждение было установлено при поддержке депутатов и жителей. Просьба подрядчика восстановить все в ближайшее время. Также прошу объяснить трактористу, что не нужно ездить по заборам, ведь все видно было», — написали очевидцы в соцсетях. Также они обратили внимание на неубранную часть дороги у пешеходного перехода.
В Рязани нашли сломанный забор в сугробах. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Типичная Рязань».
По словам местных жителей, забор мог сломаться при уборке коммунальных служб на улицах Березовой и Чернышевского.
«Ограждение было установлено при поддержке депутатов и жителей. Просьба подрядчика восстановить все в ближайшее время. Также прошу объяснить трактористу, что не нужно ездить по заборам, ведь все видно было», — написали очевидцы в соцсетях.
Также они обратили внимание на неубранную часть дороги у пешеходного перехода.
Фото: «Типичная Рязань».