В Рязани нашли сломанный забор в сугробах, его могли сломать коммунальщики во время уборки снега

По словам местных жителей, забор мог сломаться при уборке коммунальных служб на улицах Березовой и Чернышевского. «Ограждение было установлено при поддержке депутатов и жителей. Просьба подрядчика восстановить все в ближайшее время. Также прошу объяснить трактористу, что не нужно ездить по заборам, ведь все видно было», — написали очевидцы в соцсетях. Также они обратили внимание на неубранную часть дороги у пешеходного перехода.

В Рязани нашли сломанный забор в сугробах. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Типичная Рязань».

Фото: «Типичная Рязань».