В Рязани глыбы льда пробили козырьки детской поликлиники
По словам очевидцев, снег и лед сошли у детской поликлиники № 1 на улице Керамзавода, 20. На кадрах видны проломы в козырьках ото льда. Также рязанцы сообщили, что крышу медучреждения ни разу не очищали.
Рязани глыбы льда пробили козырьки детской поликлиники. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Новости Рязани».
Фото: «Новости Рязани».