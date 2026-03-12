В России резко подорожали сладости

В России резко подорожали сладости. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным экспертов, стоимость кондитерских изделий в магазинах в 2025 году увеличилась на 17%. Средняя стоимость сладостей в 2022 году составляла 93 руб., в 2023 году — 95 руб., в 2024-м — 104 руб., в 2025-м — уже 122 руб.

Отмечается, что увеличение произошло из-за роста цен на какао-продукты, молочные ингредиенты и сахар. Также увеличились расходы на логистику, упаковку и оплату труда.

Больше всего в 2025 году подорожал шоколад — на 26,9%, далее идут жвачка и паста.