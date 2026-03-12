В России могут повысить штрафы за жестокое обращение с животными

Штраф за жестокое обращение с животными могут повысить до 1 млн рублей. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ были подготовлены сенатором Гибатдиновым. Документом предлагается ввести отдельное наказание за преступления, совершенные общеопасным способом, а также за повторное нарушение статьи о жестоком обращении с животными и действия, совершенные с особой жестокостью.

