В работе Telegram снова произошел сбой

Пользователи Telegram второй день подряд жалуются на проблемы в работе мессенджера. Сообщения о сбоях появляются в соцсетях и на специализированных сервисах мониторинга.

По данным сайта Downdetector, за последние сутки зафиксировали более 4 тысяч жалоб на работу сервиса. Только за последний час пользователи оставили почти 1,5 тысячи сообщений о неполадках.

Чаще всего пользователи отмечают, что медиафайлы не загружаются, а сообщения отправляются с задержкой.

Фото: Downdetector.