В Новомичуринске молодой человек обокрал кассира ради покупки наркотиков

В полицию обратился 37-летний местный житель и сообщил, что из магазина, где он работает кассиром, пропал его смартфон. Заявитель рассказал, что хранил телефон на рабочем месте, у кассы. В какой-то момент мужчина отвлекся на покупателей, а потом заметил пропажу. Выяснилось, что к краже причастен один покупатель. Он забирал с ленты оплаченные товары, когда кассир отвлекся. По предварительной информации, 28-летний мужчина хотел продать телефон, чтобы купить наркотики. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

