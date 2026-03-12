В Мурманской области девушка приняла смертельную дозу таблеток и умерла

В Мурманской области 36-летняя Анастасия скончалась после того, как попыталась напугать своего сожителя якобы своей смертью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». Отмечается, что вечером, после ссоры, девушка закрылась в другой комнате с аптечкой, но ее молодой человек не принял это всерьез и лег спать. Утром мужчина обнаружил тело Анастасии, которая случайно приняла смертельную дозу таблеток. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

В Мурманской области 36-летняя Анастасия скончалась после того, как попыталась напугать своего сожителя якобы своей смертью. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Отмечается, что вечером, после ссоры, девушка закрылась в другой комнате с аптечкой, но ее молодой человек не принял это всерьез и лег спать. Утром мужчина обнаружил тело Анастасии, которая случайно приняла смертельную дозу таблеток.