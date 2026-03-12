В мэрии рассказали, когда начнут ремонт улиц Введенской и Вознесенской

Рязанцы пожаловались, что на улице Вознесенской невозможно ездить. На это в горадминистрации ответили, что уже заключили муниципальный контракт на ремонт улиц Вознесенской и Введенской. «В этом году начнем работы», — заверили в мэрии.

В мэрии рассказали, когда начнут ремонт улиц Введенской и Вознесенской. Комментарий опубликовали в соцсетях.

Рязанцы пожаловались, что на улице Вознесенской невозможно ездить. На это в горадминистрации ответили, что уже заключили муниципальный контракт на ремонт улиц Вознесенской и Введенской.

«В этом году начнем работы», — заверили в мэрии.