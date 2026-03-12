Рязань
В МЧС Рязанской области предупредили о подтоплении дороги и мостов
В МЧС Рязанской области предупредили о подтоплении дороги и мостов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

12 марта 2026 года в Рязанской области затопило участок дороги у деревни Серебрянь в Михайловском округе. 13 марта ожидается затопление трех мостов: в Шелемишево, Скопинского округа, и около деревень Шилово и Быково, Кораблинского округа.