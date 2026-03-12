В Госдуме заявили о возможной блокировке VPN в России

В ближайшие 3-6 месяцев в России может быть ограничен или полностью заблокирован любой интернет-трафик через VPN. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, пишет ТАСС.

«Я думаю, что в перспективе 3-6 месяцев у наших спецслужб появится возможность ограничивать или блокировать VPN-трафик. Любой трафик через VPN», — отметил депутат, отвечая на вопрос о доступе к Telegram и другим ранее заблокированным иностранным соцсетям через VPN.

По словам Свинцова, такие меры могут затронуть всех пользователей, которые надеются обойти ограничения с помощью сторонних сервисов VPN.