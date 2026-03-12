В Госдуме поддержали штрафы до 10 млн рублей за нелегальный майнинг

Комитет Госдумы по энергетике поддержал в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нелегальный майнинг цифровой валюты. Об этом сообщает РИА Новости. Так, за майнинг в регионах, где такая деятельность запрещена, гражданам может грозить штраф от 100 до 150 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 300 до 800 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 1 до 2 миллионов рублей.

Аналогичные штрафы для граждан предусмотрены и за майнинг без включения в специальный реестр майнеров или при превышении установленного лимита энергопотребления.

Также ответственность вводится за непредоставление в Федеральную налоговую службу информации о добытой криптовалюте и адресе-идентификаторе. В этом случае штраф для граждан составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200-300 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — 300-400 тысяч, а для юридических лиц — 400-500 тысяч рублей.

В качестве альтернативного наказания для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от одного до двух лет. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возможно приостановление деятельности на срок до 90 дней.

При повторных нарушениях штрафы существенно увеличатся: для граждан — до 1-1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП — до 3-5 миллионов, а для юридических лиц — до 5-10 миллионов рублей.