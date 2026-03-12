У Фатьяновки перекроют наплавной мост из-за подъема воды в Оке

В Спасском округе из-за повышения уровня воды в Оке планируют закрыть движение по наплавному мосту у села Фатьяновка. Об этом сообщила обслуживающая переправу компания ООО УСД «ТРАКТ». По данным организации, с 25 февраля уровень воды в реке поднялся на 120 см, а в ближайшие десять дней ожидается его дальнейший рост еще на 20-40 см. Из-за этого движение транспорта по наплавным мостам станет невозможным.

При этом пешеходное сообщение сохранится ориентировочно до начала ледохода: предполагается, что он начнется в третьей декаде марта — первой декаде апреля, однако сроки могут измениться в зависимости от погоды.

После ледохода переправу жителей планируют организовать водным транспортом в районе села Фатьяновка. По предварительному расписанию будет выполняться пять рейсов в будние дни и три рейса в выходные, график согласуют с администрацией Спасского района.

Установить наплавные мосты для движения автомобилей планируют в первой или второй декаде мая.

Ранее сообщалось, что из-за подъема воды в Оке также закрыли наплавной мост в районе села Троица.