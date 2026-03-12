Трое пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего в Рязанской области за сутки выявили 343 нарушения ПДД, том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлены 84 водителя, которые управляли тонированным автомобилем, 28 нарушений допустили водители грузового транспорта.