Toyota зарегистрировала в России новые товарные знаки

Японский автоконцерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарные знаки Crown Signia и Verso, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента. Заявки на регистрацию компания подала в марте 2025 года, а уже в марте 2026-го ведомство официально приняло решение о регистрации. Под этими знаками Toyota сможет продавать легковые и спортивные автомобили, автобусы, электромобили и другие транспортные средства.

На российском рынке Toyota представлена через ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка компании в стране сократилась почти в 47 раз — с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам 2025 года прибыль составила 2,5 миллиарда рублей.

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок.