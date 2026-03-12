Стало известно о двух пострадавших в ДТП в Рязанской области

ДТП произошло в 07:45 11 марта на 191-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной информации полицейских, 41-летний местный житель, управляя «Рено», столкнулся с ВАЗ-2123 «Нива», за рулем которой был 54-летний касимовец. Водитель отечественного автомобиля и его 67-летняя пассажирка с травмами доставлены в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее очевидцы публиковали видео с места аварии.