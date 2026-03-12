США отказались отменять санкции на российскую нефть

Министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире CNN, что США не намерены ослаблять санкции против России. «Россия не добьется смягчения санкций», — сказал господин Райт. Также он не согласился с прогнозами о росте цен на нефть до 200 долларов за баррель при перекрытии Ормузского пролива.