США отказались отменять санкции на российскую нефть
Министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире CNN, что США не намерены ослаблять санкции против России. «Россия не добьется смягчения санкций», — сказал господин Райт. Также он не согласился с прогнозами о росте цен на нефть до 200 долларов за баррель при перекрытии Ормузского пролива.
